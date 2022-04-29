Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил вероятность отказа Европы от российского газа. По его мнению, в ближайшее время это точно не произойдёт, передаёт Общественная служба новостей.

«Наш бюджет выдержит снижение потребление «голубого топлива» в странах Старого Света, а вот Европе без российского газа будет очень непросто. Поэтому в ближайшее время они от него не откажутся», – предположил Силуанов.

Как ранее сообщал «Эксперт», официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому сделал заявление об оплате российского газа.

По его словам, конвертация евро в рубли при оплате «голубого топлива» из РФ является техническим вопросом, который должен быть прояснён 2 мая на внеочередной встрече министров энергетики ЕС.

В ходе вчерашнего брифинге журналисты обратили внимание на то, что согласно публикациям, пять стран Европы, в том числе ФРГ и Австрия собираются открыть счета в «Газпромбанке» для оплаты в рублях, и поинтересовались у чиновники греческого правительства, какова позиция Афин по вопросу конвертации евро в рубли.

«Это технический вопрос, который будет выяснен на встрече министров энергетики Евросоюза. Однако в любом случае Греция будет продолжать получать энергоресурсы, чтобы не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны, и платить так, чтобы не нарушать введённые против РФ санкции», – ответил Иконому.

Он при этом подчеркнул, что Греция платила евро и будет дальше платить в этой же валюте. А как они будут пересчитаны в рубли – вопрос, который предстоит выяснить и решить.

