СМИ: президент Индонезии пригласил Путина и Зеленского на саммит G20

Глава российского государства Владимир Путин приглашён на саммит G20, который пройдёт на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.

Приглашение посетить это мероприятие также получил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт РИА Новости со ссылкой на France-Presse.

По данным агентства, об этом заявил лидер Индонезии Джоко Видодо. В свою очередь ТАСС со ссылкой на Bloomberg сообщает, что по словам Видодо, Путин пообещал посетить саммит «Большой двадцатки». Между тем, издание Life отмечает, что Зеленский уже поблагодарил главу Индонезии «за приглашение принять участие в саммите».

Напомним, Украина не входит в состав G20. При этом в Европе неоднократно заявляли, что будут добиваться участия «незалежной» в саммите вместо нашей страны. Однако Видодо, как глава председательствующей страны на предстоящем саммите «Большой двадцатки», выступил категорически против исключения России. В этом его поддержали и некоторые другие члены G20.

Как ранее сообщал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что Россия, в свете позиции Запада по поводу неучастия главы РФ в саммите G20, сосредоточится на организаторе – Индонезии.

«В конце концов, Индонезия является организатором и председательствующей страной. Естественно, мы сосредоточимся в первую очередь на организаторе. Но, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будет определена позиция по участию», – подчеркнул Песков.

Он добавил, что Москва продолжит работать в этом важном для страны направлении.

«Это очень важное направление работы, в рамках G20», – сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам в ответ на вопрос, планирует ли Путин принять участие в саммите G20.