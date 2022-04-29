СМИ: Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты

Москва предложила Нью-Дели расплачиваться за импорт «чёрного золота» в долларах или евро, а остальную торговлю между странами перевести в нацвалюты.

Как передаёт РИА Новости, со ссылкой на Bloomberg, последнее предложение России предполагает оплату Индией импорта нефти из РФ в долларах или евро, в то время как остальная часть торговли будет рассчитана с использованием рупии и рубля.

При этом источники американского агентства уточняют, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято. Кроме того, отмечается, что, несмотря на то что западные страны стремятся свернуть отношения с Москвой, Нью-Дели хочет продолжать двустороннюю торговлю из-за своей зависимости от российского вооружения.

Как ранее сообщал «Эксперт», Москва и Нью-Дели рассматривают возможность создания альтернативной транзакционной платформы для осуществления двусторонней торговли в расчётах в российских рублях и индийских рупиях на фоне западных санкций против нашей страны.

По данным западных СМИ, Индия предложила РФ ряд систем транзакций, одна из которых будет избрана Москвой. Данную систему планируется установить в штаб-квартирах Резервного банка Индии (RBI, Центробанк) и российского Внешэкономбанка (Государственная корпорация развития РФ, ВЭБ).

Она должна обеспечить бесперебойную передачу финансовых документов по экспортно-импортным сделкам в рублях и рупиях между торговыми партнёрами Нью-Дели и Москвы.

