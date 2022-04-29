Часть прибыли «Магнита» за 2021 год останется нераспределенной

Оставшаяся нераспределенной прибыль ПАО «Магнит» за 2021 год не будет выплачена в виде дивидендов, следует из сообщения ТАСС со ссылкой на материалы розничной сети.

«Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров оставить чистую прибыль ПАО "Магнит" нераспределенной по итогам 2021 отчетного года и дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" не выплачивать по итогам 2021 отчетного года», - говорится в сообщении компании.

В текущем году «Магнит» выплатил 29,9 млрд рублей дивидендов за девять месяцев 2021 года, передает также ТАСС, ссылаясь на сообщение компании.

После рекомендации не выплачивать дивиденды, стоимость акций «Магнита» на Московской бирже понизилась на 2,7% и достигла уровня 4 тыс. 43 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:31 по московскому времени 29 апреля.

Сеть магазинов «Магнит», основанная в 1994 году, на сегодня является одной из ведущих сетей розничной торговли продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2021 года в сеть входит более 26 тысяч магазинов, расположенных в 3 тысячах 898 населенных пунктах Российской Федерации. Уставный капитал «Магнита» разделен на 101 миллион 911 тысяч акций.

