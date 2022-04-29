S&P 500 на грани обвала

Согласно данным Refinitiv Lipper, которые привело в пятницу Reuters, отток средств из фондов акций США с 21 по 27 апреля, составил $10,55 млрд. Это третья подряд неделя такого масштабного бегства денег из американских акций – с 7 апреля ушло уже $39,7 млрд.

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Надо понимать, что это лишь верхушка айсберга – ни одна исследовательская компания не может полностью отследить все вложения в американские акции. Но, по крайней мере, порядок цифр и тенденции движения средств в различных типах фондов, у них в целом совпадают. И, например, по расчетам стратегов BofA, основанным на данных EPFR Global, отток из фондов акций за последние три недели стал худшим с марта 2020 года.

Американские акции снижаются с перерывами почти с самого начала этого года, но апрель на этом фоне выделяется. До окончания последних его торгов осталось еще несколько часов, но на данный момент этот месяц стал худшим для Nasdaq с октября 2008 года, а для S&P 500 – с марта 2020 года.

Это самые острые периоды мирового финансового и пандемийного кризиса на фондовом рынке США. И неудивительно, что снижение акций, начавшееся на распродажах, связанных с подготовкой портфелей к ужесточению денежно-кредитной политики, теперь начинает подпитываться самим фактом падения котировок.

Bloomberg в пятницу цитировало стратегов BofA, называвших «эпическим» падение цен на облигации и акции в 2022 году и сообщавших о том, что настроения участников рынка «просто ужасны». По их оценкам, госдолг мира находится на пути к самым большим потерям с 1920 года. А потери S&P 500 с поправкой на инфляцию станут, согласно собранным Bloomberg данным, худшим результатом с 1974 года. Естественно, инвесторы напрягаются все сильней и сильней, а это ведет к тому что однажды их прорвет.

Средняя точка входа в S&P 500 для «огромного» притока $1,1 трлн в фонды акций с начала 2021 года составила 4274 индексных пункта, говорится в пятничной записке стратегов BofA. В данный момент S&P 500 уже ниже – 4190 пунктов. Но настоящие «боль и выход» придут позже, полагают они, для этого потребуется падение под 4000 пунктов, пересечение которых и станет «переломным моментом».

На их взгляд, хотя «ралли облегчения», как и на всяком медвежьем рынке, сейчас возможны, учитывая все обстоятельства, большим отскоком они не станут, и инвесторам следует продавать его. При этом, надо сказать, что с технической точки зрения текущие уровни выглядят даже более важными, чем 4000. Уход ниже ближайшей круглой отметки (4100 пунктов), с большой вероятностью будет означать достижение и следующей еще более красивой цифры. В эту сторону сейчас, действительно, смотрят многие.

«Текущие рыночные показатели угрожают перейти от долгой и болезненной ‘коррекции’ к чему-то более тревожному, — цитировал в пятницу CNBC председателя Marketfield Asset Management Майкла Шауля. – Например, в марте 2020 года наблюдалось очень резкое снижение, но и столь же быстрое восстановление. Нынешний эпизод с гораздо большей вероятностью приведет к долгосрочным потерям инвесторов, накопившихся за время ралли 2021 года, и его лучше всего рассматривать как ‘ползучий медвежий рынок’, который неуклонно расширяется».