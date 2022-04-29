Спрос на рубль и акции может снизиться перед длинными праздниками

Главным событием сегодняшнего дня станет заседание Совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Консенсус-прогноз предполагает снижение показателя до 15% годовых, но многие аналитики осторожно предполагают, что регулятор может пойти и на более решительный шаг для стимулирования экономики и оживления рынка кредитования.

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Значительного влияния размер ставки на рубль не окажет, поскольку мировой рынок валютных активов для российских граждан и компаний становится очень рискованным, а доступ на него затруднен. К тому же в свете высокой инфляции в США и Европе вложения в малорисковые валютные инструменты являются реально убыточными, то есть их номинальная доходность ниже уровня инфляции.

Важными будут комментарии ЦБ, и даже не столько по дальнейшей денежно-кредитной политике, сколько по общему состоянию российской экономики.

Более значимым для рубля является объем поступления выручки за проданные энергоресурсы.

В этой связи стоит отметить данные совершенно недружественного России Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), который открыто выступает в поддержку существующего сейчас на Украине режима. По данным CREA, с начала спецоперации России «по поставкам и трубопроводам из России было экспортировано ископаемого топлива на сумму 63 миллиарда евро. ЕС импортировал 71% этого, на сумму около 44 миллиардов евро. Крупнейшими импортерами по заказу стали Германия (9,1 млрд евро), Италия (6,9 млрд евро), Китай (6,7 млрд евро), Нидерланды (5,6 млрд евро), Турция (4,1 млрд евро) и Франция (3,8 млрд евро)».

Несмотря на ведущиеся в Европе разговоры о необходимости сократить импорт топлива из России, реальных предпосылок для такого шага нет. Значит, объем поступающей валютной выручки по-прежнему будет превышать потребности в валюте российских импортеров и населения, и рубль должен продолжить рост.

Сегодня торги начались небольшим снижением курса рубля, но к исходу первого часа торгов рубль сумел отвоевать у «американца» полпроцента стоимости. Скорее всего, на рынок просто поступила валютная выручка, возможно, кто-то из «недружественных» европейцев расплатился за газ.

Но на сильный рост российской валюты сегодня закладываться не стоит. Следующие торги на Московской бирже пройдут лишь 4 мая, и длинные выходные многие участники рынка предпочтут переждать с повышенной долей валюты в портфелях.

По этой же причине во второй половине дня возрастет желание сократить в портфелях долю акций.

Пока же Индекс Мосбиржи растет примерно на процент, сумев отыграть половину вчерашнего снижения. Лучше рынка торгуется «Лукойл», сильно падавший большую часть апреля.

Началась коррекция взлетевших за последние 3 дня более чем на 40% расписок TCS Group — головной компании Группы «Тинькофф». Вчера прошла информация, что «Интеррос» Владимира Потанина купил у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group.

Для группы «Тинькофф» это хорошая сделка: все бизнесы Владимира Потанина славятся открытостью, прозрачностью и неконфликтностью, за что их и любят российские и зарубежные инвесторы.

Правда, пока не очень понятно, с какой целью «Интерррос» приобрел этот актив. Недавно под контроль Потанина перешел Росбанк, но объединить эти две финансовые структуры будет сложно из-за малой доли «Интеррроса» в TCS Group.

В целом расписки TCS Group стоит держать в среднесрочных портфелях и осторожно докупать на просадках: бизнес «Тинькофф» выглядит более привлекательным по сравнению с госбанками.

На внешних биржах ситуация позитивная. Сегодня в рамках коррекции резко ослаб доллар (Индекс доллара теряет 0,7%), что привело к росту котировок биржевых товаров. Так, нефть дорожает на процент и стоит чуть дороже $108 за баррель.

Однако практически все аналитики уверены в дальнейшем укреплении доллара.