Структура «Росатома» первой в РФ начнет выпускать баллоны высокого давления для водорода

Входящая в дивизион «Перспективные материалы и технологии» госкорпорации «Росатом» компания «Юматекс» планирует запустить производство баллонов высокого давления (до 700 бар и выше) для хранения и транспортировки водорода.

Как сообщил департамент коммуникаций «Росатома», для этого компания, производящая углеродное волокно и композитные материалы на его основе, приобрела 50% акций ООО «НПФ "Реал Штор"», которое является лидером на российском рынке металлокомпозитных баллонов высокого давления.

Совместное предприятие запустят в Ижевске (Удмуртская Республика). Уточняется, что оно будет разрабатывать и производить облегченные баллоны с намоткой из углеродного волокна, которое производится «Юматексом». Такие баллоны будут легче аналогов с намоткой из стеклянного и базальтового волокна на 20-30%. Их целесообразно использовать на газомоторных автобусах, а также в передвижных автомобильных газовых заправщиках и в автомобильных системах транспортировки газа, где количество баллонов ограничено разрешенной полной массой транспортного средства. В течение 2022 года планируется вывести на рынок несколько типоразмеров баллонов с намоткой из углеродного волокна.

Также в Ижевске будут выпускать металлокомпозитные баллоны для хранения и транспортировки водорода, в конструкции которых будет использоваться волокно «Юматекс». Рабочее давление баллонов составит до 700 бар и выше, в них можно хранить в полтора раза больший объем газа. Водородные баллоны, которые будут производиться на новом предприятии, предназначены для энергетических систем автобусов, грузовых автомобилей, локомотивов железнодорожных поездов, а также морских и речных судов, работающих на водородном топливе.

Отмечается, что «Юматекс» станет первой в России компанией, изготавливающей баллоны высокого давления для хранения и транспортировки водорода. На сегодня баллоны отечественного производства на рабочее давление 700 бар на рынке отсутствуют.

Ранее «Эксперт» сообщал, что специалисты АО «НИИграфит» (входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») изготовили композиционную пасту из российского сырья для 3D-печати карбидокремниевой керамики. Материал, в частности, можно использовать при изготовлении деталей для перспективных ядерных реакторов. Также композиционная паста будет востребована в авиационной промышленности. Это первая подобного рода разработка, представленная российскими учеными.