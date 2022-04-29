ЦБ повысил банкам нормативы по валютным резервам

Для всех российских банков с базовой и универсальной лицензиями регулятор повысил до 4% нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Банк России в условиях постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повысил до 4% нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для банков с базовой лицензией и банков с универсальной лицензией», — сообщили в ЦБ.

Новые нормативы будут применяться начиная с регулирования размера обязательных резервов за май 2022 года, иные нормативы останутся без изменений, уточнил регулятор.

В ЦБ подчеркнули, что в результате повышения нормативов общая сумма обязательных резервов вырастет только за счет увеличения их части, подлежащей поддержанию на корреспондентских счетах в рамках механизма усреднения, сумма же обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов не изменится.

Ранее «Эксперт» писал, что с 1 апреля ЦБ смягчил обязательные резервные требования для кредитных организаций. Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций были установлены единые нормативы обязательных резервов в размере 2% по всем категориям обязательств в рублях и в валюте. Для банков с базовой лицензией нормативы обязательных резервов установлены в размере 1% по всем категориям обязательств в валюте РФ и 2% по всем категориям обязательств в иностранной валюте.

