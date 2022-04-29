ЦБ внес значительные изменения в среднесрочный прогноз

Банк России в базовом среднесрочном прогнозе ожидает сокращение российской экономики на 8-10% в 2022 году, в 2023 году — в пределах от -3 до 0%, а в 2024 году — рост на 2,5-3,5%. Регулятор также снизил прогноз роста ипотечного и потребительского кредитования в РФ, скорректировал ожидаемую цену нефти и повысил прогнозируемый отток капитала из России. Это следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров.

«Согласно базовому прогнозу Банка России, в 2022 году ВВП сократится на 8–10%. Снижение в основном будет связано с факторами на стороне предложения. В 2023 году российская экономика перейдет к постепенному росту в условиях структурной перестройки. Выпуск в IV квартале 2023 года будет на 4,0–5,5% выше уровня за аналогичный период 2022 года. Вместе с тем изменение ВВП в целом за 2023 год будет в пределах (—3)— 0% из-за эффекта базы I квартала 2022 года. В 2024 году ВВП вырастет на 2,5–3,5%», — следует из пояснения к прогнозу.

ЦБ ожидает снижение роста ипотечного кредитования в РФ в 2022-2024 годах до 10-15% с 15-19%, 14-18%, 12-16% соответственно. В текущем году изменение темпов кредитования населения прогнозируется в диапазоне от спада на 4% до роста в 1% (ранее прогнозировался темп роста 14-18%). На 2023 год прогноз также понижен до 7-12% с 10-14%, а на 2024 год — повышен до 13-18% с 7-11%.

Прогноз цены нефти марки Urals на 2022 год повышен до $75 с $70 за баррель, на 2023 год — сохранен на уровне $65 за баррель, на 2024 год — снижен до $55 с $60 за баррель.

Регулятор вдвое повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году ­— до $151 млрд с $75 млрд. В 2023 году сальдо финансовых операций частного сектора предполагается в $69 млрд ($60 млрд согласно прошлому прогнозу), в 2024-ом — $24 млрд ($55 млрд).

Банк России также существенно повысил прогноз по инфляции в России на 2022 год — до 18-23%. В предыдущем прогнозе ЦБ, опубликованном 11 февраля, регулятор ожидал инфляцию по итогам года в 5-6%. По скорректированному прогнозу снижение инфляции ожидается в 2023 году до 5-7%, а в 2024-ом она должна вернуться к цели в 4%.

Средняя ключевая ставка в 2022 году, по прогнозу Банка России, составит 12,5-14%, в 2023 году — 9-11%, в 2024-ом — 6-8%. Согласно предыдущему среднесрочному макропрогнозу, средняя ключевая ставка в 2022 году ожидалась на уровне 9-11%, в 2023 году — 7,5-9%, в 2024 году — 5-6%.

Ранее «Эксперт» писал, что Совет директоров Банка России на заседании 29 апреля принял решение о снижении ключевой ставки с 17% до 14% годовых с 4 мая. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность, однако риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что и создало условия для снижения ключевой ставки, пояснил регулятор. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня.