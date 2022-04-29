Ценовой шок растянется на годы

События на Украине нанесли серьезный удар по товарным рынкам, изменив глобальные модели торговли, производства и потребления таким образом, что цены на энергоносители и продукты питания будут оставаться на исторически высоком уровне до конца 2024 года. Такие выводы делают эксперты Всемирного банка в апрельском исследовании перспективах товарных рынков (Commodity Market Outlook).

Как говорится в сообщении организации, рост цен на энергоносители за последние два года был самым большим со времен нефтяного кризиса 1973 года. При этом подъем цен на продовольственные товары, крупными производителями которых являются Россия и Украина, и удобрения, которые зависят от природного газа в качестве сырья, был самым значительным с 2008 года.

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«В целом, это самый большой сырьевой шок, который мы испытали с 1970-х годов. Как и тогда, шок усугубляется резким увеличением ограничений в торговле продуктами питания, топливом и удобрениями, - отметил Индермит Гилл, вице-президент Всемирного банка. – Эти события начали поднимать призрак стагфляции. Политики должны использовать любую возможность для увеличения экономического роста внутри стран и избегать действий, которые могут нанести ущерб мировой экономике».

Согласно прогнозам ВБ, цены на энергоносители вырастут более чем на 50% в 2022 году, а затем несколько снизятся в 2023 и 2024 годах. Цены на неэнергетические товары, включая сельское хозяйство и металлы увеличатся при этом почти на 20% в 2022 году, но также будут умеренными в последующие годы. Тем не менее, ожидается, что цены на сырьевые товары останутся значительно выше самого последнего пятилетнего среднего значения. В случае, если ситуация на Украине не разрешится в ближайшее время, или дополнительных санкций в отношении России они могут стать еще выше и более волатильными, чем прогнозируется сейчас.

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По оценкам экспертов, из-за торговых и производственных сбоев цена на нефть марки Brent составит в среднем 100 долларов за баррель в 2022 году, что является самым высоким уровнем с 2013 года и представляет собой рост более чем на 40% по сравнению с 2021 годом. Ожидается, что цены в 2023 году снизятся до 92 долларов — и это также значительно выше пятилетнего среднего значения 60 долларов за баррель. В то же время цены на природный газ (европейские) в 2022 году будут в два раза выше, чем в 2021 году, в то время как цены на уголь будут на 80% выше, причем оба показателя будут на рекордно высоком уровне.

Как указывает Айхан Косе, директор «Группы перспектив» Всемирного банка, товарные рынки переживают один из крупнейших шоков предложения за последние десятилетия. «В результате рост цен на продовольствие и энергоносители наносит значительный гуманитарный и экономический ущерб — и это, вероятно, остановит прогресс в сокращении бедности. Более высокие цены на сырьевые товары усугубляют и без того повышенное инфляционное давление во всем мире».

Что касается неэнергетического экспорта, то, по оценке ВБ, цены на пшеницу вырастут более чем на 40%, достигнув рекордного уровня в номинальном выражении в этом году. Это окажет давление на развивающиеся экономики, которые полагаются на импорт пшеницы, особенно из России и Украины. В свою очередь, цены на металлы вырастут на 16% в 2022 году до ослабления в 2023 году, но останутся на повышенных уровнях.

В ВБ считают, что в ближайшей перспективе высокие цены угрожают сорвать или задержать переход к более чистым формам энергии. Несколько стран объявили о планах увеличить производство ископаемого топлива. Высокие цены на металлы также повышают стоимость возобновляемых источников энергии, которая зависит от таких металлов, как алюминий и никель аккумуляторных батарей.

В докладе звучит призыв к директивным органам действовать оперативно, чтобы минимизировать ущерб для своих граждан и мировой экономики. Организация призывает к созданию целевых программ социальной защиты, таким как денежные переводы, программы школьного питания и программы общественных работ, а не к субсидиям на продовольствие и топливо. Ключевым приоритетом должны быть инвестиции в энергоэффективность, включая утепление зданий. Она также призывает страны ускорить разработку источников энергии с нулевым содержанием углерода.

Многое то, о чем пишет ВБ, по сути, уже произошло, подтверждает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Действительно, говорит он, мы видим рекордный ценовой кризис из-за всплеска инфляции по широкому спектру товаров и услуг. В годовом выражении инфляция в развитых странах находится на максимумах за десятилетия. И, учитывая медлительность ФРС, ЕЦБ, Банка Японии в процессе ужесточения денежно-кредитной политики, ситуация может только ухудшаться. Мы можем столкнуться со сценарием стагфляции, когда высокие темпы роста цен сопровождаются сокращением ВВП.



Но в целом рост commodities уже случился, повторяет эксперт. Цены на нефть Brent в моменте были выше 125 долларов против средних 70 долларов в 2021 году. С начала 2022 года Bloomberg Commodity Index уже вырос на 30%. Ключевом момент во всем этом являются дорогие энергоносители. Их удорожание перекладывается на все сегменты. Плюс добавляются санкции и ограничения поставок ряда сырьевых товаров из РФ.



Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) рассчитывает интегральный показатель изменения стоимости продуктов питания, говорит Василий Карпунин. И, по последним данным, индекс мировых продовольственных цен в марте переписал исторические максимумы. Если посмотреть на структуру индекса FAO, то в нем представлены субиндексы зерновых, растительного масла, молочных продуктов, мяса, сахара.

При этом основной вес в удорожании всей корзины пришелся на скачок по растительным маслам: + 56% за год и +23% только за март. Серьезное ценовое давление наблюдается по зерновым: +37% за год и +17% за месяц. Сахар с 2021 года поднялся в цене на 21%, на 19% подорожала мясная продукция. Здесь в самом деле первостепенную роль сыграл украинский кризис. Выбытие посевных в сезоне 2022 года может составить до 30%.

В 2022 году весь мир ожидает резкого роста цен на энергоносители, соглашается и вице-президент по экономическому анализу инвестиционного фонда ANIF Арам Налбандян. Уже сейчас цены на нефть марки Brent превышают цены аналогичного периода 2021 года более чем на 50%. Насколько они будут меняться, дальше будет зависеть от геополитической ситуации, которая по-прежнему остается очень нестабильной.

Также, продолжает эксперт, после того, как президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за газ в рубли, голубое топливо начало дорожать. Пока что цены находятся на стабильно высоком уровне, их дальнейшие колебания будут зависеть от того, какое количество стран в итоге начнет платить за газ в рублях.

С 24 февраля 2022 года объемы поставок российского газа начали сокращаться, тем не менее, благодаря росту цен РФ уже удалось заработать примерно в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом некоторые страны начинают отказываться от российского угля, что тоже способствует его подорожанию на мировом рынке. Например, Великобритания намерена возобновить собственную добычу, но это обойдется ей в несколько раз дороже, чем экспорт.

Вслед за энергоносителями резко начали расти цены на зерновые и масленичные культуры, так как крупнейшими поставщиками на мировом рынке являются Россия и Украина, продолжает Арам Налбандян. Россия ввела ограничения на экспорт до конца лета этого года, украинские поставки пока вообще под вопросом.

На данный момент цены на мировых продовольственных рынках уже выросли примерно на 30% по сравнению с концом прошлого года и это не предел. Во многом на ситуацию влияет резкий рост цен на удобрения, который, на апрель 2022 года составил уже 77%.

Но сейчас, заключает эксперт, все же довольно сложно прогнозировать, к чему мировая экономика придет к концу 2022 года, потому что очень большую роль играет геополитический фактор, который имеет разные варианты развития.