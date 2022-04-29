В Японии предупредили о наступлении конца света без российского газа

Если российский газ исчезнет с мирового рынка, то планету ждёт конец света. Такое пессимистичное заявление сделал главный экономист банка «Мидзухо» Сюнсукэ Кобаяси.

В интервью изданию Nihon Keizai, выдержки из которого публикует РИА Новости, эксперт объяснил, что если Евросоюз введёт эмбарго на энергоносители из РФ, то газопроводы начнут простаивать, из-за чего придётся строить новые мощности для экспорта.

А это, как отмечается он, займёт много времени, а также потребует крупные инвестиции. То есть, чтобы сжижать и продавать газ, необходимы установки для сжижения и средства транспортировки, объяснил банкир.

При этом Кобаяси отметил, что с нефтью и углём таких сложностей не будет, так как сырьё, от которого откажутся Евросоюз и Япония, можно приобрести в Китае. Поставщики же Поднебесной быстро переориентируются на рынок западных стран.

А вот с российским газом всё гораздо сложнее. При эмбарго на его поставки, он исчезнет с рынка. Другими словами, не будет преувеличением сказать, что в тот момент, когда Европа решит это сделать, наступит конец света», – убеждён эксперт.

По его мнению, нехватка газа приведёт к конкуренции на рынке и увеличению спроса на уголь, нефть и СПГ. Также все энергоносители подорожают.

«Потому что для людей это вопрос жизни и смерти. В результате отключения электроэнергии из строя выйдет, в том числе и больничное оборудование. А зимой даже здоровые люди могут замерзнуть до смерти», – резюмировал Кобаяси.

