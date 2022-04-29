Вице-мэр Ефимов: неналоговые доходы Москвы выросли более чем на 50% с начала года

Доходы Москвы за оплату за аренды, парковки, рекламы и за счет других неналоговых источников выросли в 1,5 раза за первые три месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По отношению к этому же периоду 2020 года рост составил 42,3%. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На неналоговые доходы приходится около 8% в структуре собственных доходов городского бюджета. За 10 лет их объем вырос вдвое – со 145,5 миллиарда рублей в 2012 году до 289,1 миллиарда рублей в 2021 году. Рост показателя связан в том числе с реализацией правительством Москвы полномочий по использованию городского имущества и земельных участков, администрированию штрафов и работы платных парковок», – пояснил вице-мэр.

На аренду и продажу столичного имущества и земли пришлось около 41%, администрирование штрафов принесло еще 13,5%. Бюджет также пополняется за счет доходов от участия Москвы в инвестконтрактах, благодаря плате за парковку, из-за установки наружной рекламы на городских объектах, а также за счет административных сборов.

По словам ​министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, в первом квартале этого года высокие доходы столица получила от продажи земельных участков. «За три месяца 2022 года они достигли 9,6 миллиарда рублей, что почти в 35 раз превышает показатели аналогичного периода 2021 года и в 17 раз – 2020-го», – сказал он.

Порядка 9,8 млрд рублей в первом квартале столица получила за счет уплаченных штрафов, это на треть больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, и на 29,1% больше, чем в 2020 году. Предоставление парковочных мест принесло городу 2,1 млрд рублей, что на 14,4% и 12,8% выше, чем в аналогичные периоды 2021 и 2020 годов соответственно, добавил Пуртов.