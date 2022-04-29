Вице-мэр Ефимов: объемы промпроизводства Москвы растут за счет обрабатывающей промышленности

Промышленные предприятия Москвы произвели за первый квартал 2022 года на 20,5% больше продукции, чем в аналогичном периоде годом ранее. При этом обрабатывающие предприятия увеличили объем выпуска сразу на 27,3%, следует из пресс-релиза городского правительства.

«Положительная динамика в основном обусловлена ростом обрабатывающей промышленности – на 27,3%. Среди лидеров текстильная, фармацевтическая отрасли, производители медицинского и электрического оборудования», – сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В марте 2022 года объемы производства выросли на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в обрабатывающей промышленности рост составил 17%.

В Москве работают более трех тысяч производств. Это предприятия легкой промышленности, пищевой и машиностроительной отраслей и многие другие, напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Всем им доступно более 20 мер системной поддержки, в том числе льготные займы, субсидии, присвоение специальных статусов. Перечень был дополнен рядом актуальных антикризисных мер, ими уже активно пользуются производители машин и оборудования. Рост объема производства в этой отрасли по итогам первых трех месяцев 2022 года составил 85,1%», – подчеркнул он.

Дополнительные 20 млрд рублей для поддержки производств власти столицы направили в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Деньги направят на компенсацию ставок банковских кредитов на оборотные средства, реализацию инвестиционных программ, а также инвестпроектов по объектам нежилого назначения.

Кроме того, утвердили льготу для инвесторов, которые планируют возводить производственные объекты. Они могут арендовать землю для строительства новых и реконструкции существующих объектов за один рубль в год. Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции.