Вице-мэр Ефимов: поставки из Москвы в Чили - одно из приоритетных направлений

Москва и Чили в 2021 году увеличили внешний оборот торговли на 10% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 263,6 млрд долларов. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Страны Латинской Америки – одно из приоритетных направлений для развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы, даже несмотря на удаленность регионов друг от друга. В 2021 году товарооборот Москвы и Чили увеличился на 10% и составил более 263,6 миллиона долларов. Общие экспортные поставки столичной продукции выросли на 17% и превысили 14 миллионов долларов, при этом поставки несырьевого неэнергетического сектора остались на уровне 2020 года», – рассказал Ефимов.

Московский экспорт в Чили в основном приходится на промышленную продукцию.

«Столичные экспортеры в 2021 году поставили в регион продукцию промышленного сектора на 4,3 миллиона долларов, это на 26,7% больше, чем в 2020 году. В качестве перспективы развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Чили можно рассматривать поставки диагностических реагентов, средств для макияжа и ухода за кожей, продуктов неорганической химии, а также пластмассы и изделий из них», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Большим потенциалом обладает экспорт сельскохозяйственной продукции, отметили специалисты центра «Моспром». В Чили средний номинальный уровень таможенных пошлин на данную категорию - один из самых низких среди стран Латинской Америки. По итогам 2021 года Москва экспортировала агропромышленную продукцию на 670 тысяч долларов, что составляет 26,2% российского экспорта данной категории товаров на этот рынок.

В свою очередь Москва импортирует из Чили рыбу и морепродукты, фрукты и орехи, а также готовые продукты из мяса.