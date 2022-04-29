ВТБ могут объединить с «Открытием» и РНКБ

Банки ВТБ, «Открытие» и РНКБ (Российский национальный коммерческий банк) могут объединить в одну общую группу.

Как пишет «Коммерсантъ», глава ВТБ Андрей Костин направил соответствующее предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По информации источников издания, идею одобрил президент Владимир Путин и поддержал Центробанк.

Уточняется, что во всех трех банках отказались от комментариев; ЦБ, и Министерство финансов на запросы газеты не ответили.

По словам одного из собеседников издания, объединившись, банки смогут «сэкономить на отделениях», которые у ВТБ и «Открытия» часто дублируют друг друга, и сократить расходы на персонал. Сообщается также, что создание группы «приведет крупного федерального игрока в Крым».

Отмечается, что у банков уже есть много общего. В частности, «Открытие» возглавляет Михаил Задорнов, который в 2005–2018 годах руководил ВТБ24, а РНКБ в свое время был дочерней структурой Банка Москвы, который входил в группу ВТБ.

В самом ВТБ не раз заявляли о планах увеличить число активных клиентов до 30 млн к 2025 году (на конец 2021 года показатель составлял 16 млн), указывается в материале. У банка «Открытие» на конец 2020 года было 3,1 млн активных клиентов, у РНКБ — 2,2 млн, отмечает издание.

Уточняется, что на 1 января суммарные активы банков ВТБ, «Открытия» и РНКБ составляли 22,9 трлн руб., совокупный капитал — 2,24 трлн. Даже в случае объединения все три банка не смогут обойти Сбербанк, у которого эти параметры составляют 38,3 трлн руб. и 5,16 трлн руб. соответственно.

По данным Центробанка, общая сеть ВТБ, «Открытия» и РНКБ — примерно 2 тыс. отделений, у Сбербанка она превышает 13,2 тыс.

Как пояснил источник издания в правительстве, «объединение государственных финансовых активов на базе сильного игрока выглядит экономически и политически обоснованным решением». По его словам, такой шаг позволит «оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг».

Сразу после начала спецоперации на Украине ВТБ оказался в американском списке жестких санкций, подразумевающем блокировку всех активов и счетов в долларах, запрет на долларовые транзакции и проведение любых транзакций с американскими контрагентами. Чуть позже об аналогичных мерах объявил Евросоюз. Наряду с ВТБ под рестрикции попал банк «Открытие», в связи с чем Центробанк приостановил подготовку к его продаже, намеченную на текущий год.

В апреле Андрей Костин заявлял, что ВТБ будет работать в Крыму. Он сообщал также, что ВТБ докапитализируют. При этом о каких суммах может идти речь, не уточнялось.

РНКБ находится под санкциями Запада с 2014 года. В том же году он стал первым российским банком, ведущим деятельность на территории Крыма.

Ранее «Эксперт» сообщал, что ВТБ выплатил купон по субординированным долларовым евробондам в рублях. Банк воспользовался механизмом, введенный Владимиром Путиным. Указ президента позволяет переводить платежи инвесторам из государств, объявивших санкции против России, на специальные счета типа «С».