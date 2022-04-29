Western Union оценила свои потери из-за приостановки работы в России

Western Union оценила свои потери из-за приостановки работы на территории России и Белоруссии.

Согласно финансовой отчётности компании, приостановка работы этой платежной системы в двух странах обошлась ей в 11 млн долл., передаёт РИА Новости.

«Потери из-за выхода из РФ/Белоруссии составили 11 млн долл.», — говорится в документе.

Напомним, в начале марта текущего года система денежных переводов Western Union объявила о том, что приостанавливает деятельность в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины. Как известно эта американская компания долгие годы была одним из крупнейших игроков в России на рынке трансграничных денежных переводов.

Ранее «Эксперт» сообщал, что компания MasterCard опубликовала отчётность за I квартал 2022 года. Согласно этому документу, убыток MasterCard до налогообложения из-за приостановки деятельности в России составил 4 млн долл.

«Общие и административные расходы в связи с уходом из РФ в I квартале 2022 года составили 34 млн. долл. Большая часть из них связна с резервами по остаткам средств клиентов, на которых наложены санкции. Основная часть этих расходов была компенсирована чистой прибылью в размере 30 млн долл.», – говорится в отчётности компании.

При этом отмечается, что чистая прибыль MasterCard в I квартале 2022 года выросла на 30,7% – до 2,6 млрд долл. Выручка составила 5,2 млрд, увеличившись на 24% (или 28% в пересчёте на нейтральную валюту).