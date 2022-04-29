Жанна Седова сменила Стефана Звегинцова на посту генерального директора «Энел Россия»

Совет директоров генерирующей компании «Энел Россия» избрал Жанну Седову на должность генерального директора.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее Седова занимала пост директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям. На новую должность она заступает с 1 мая 2022 года, указывается в сообщении. «Стефан Звегинцов, возглавивший компанию два года назад, покидает этот пост и продолжит свою карьеру в периметре группы Enel», — говорится в пресс-релизе.

Как пишут «Ведомости», о том что Звегинцов уходит, было объявлено сотрудникам «Энел Россия» 25 апреля. Издание уточняет, что решение было принято акционерами компании. По данным газеты, контракт со Звегинцовым был заключен на три года.

Стефан Звегинцов родился в 1968 году во Франции, он является потомком русских эмигрантов первой волны, уехавших после 1917 года. Окончил Парижский институт политических исследований по направлению «Международный бизнес», с 1992 года работал в компаниях химической и нефтехимической отрасли во Франции, занимаясь управлением проектами в России и Центральной Азии. В группе Enel Стефан Звегинцов работает более 20 лет. С 2000 по 2007 год он возглавлял московское представительство группы — в этот период был заключен договор на доверительное управление Северо-Западной ТЭЦ в Санкт-Петербурге, приобретены доли в ООО «Русэнергосбыт», ООО «Северэнергия», а также ОАО «ОГК-5», которую позже переименовали в «Энел ОГК-5» (затем — в ПАО «Энел Россия»). С 2008 по 2010 руководил российским дивизионом по разведке и добыче углеводородов, после чего возглавлял подразделение по развитию бизнеса Enel во Франции. В 2014 году Звегинцова назначили директором по внешним связям в «Энел Россия». Кроме того, он возглавил группу по устойчивому развитию компании. В 2018 году занял пост заместителя гендиректора, 1 мая 2020 года стал генеральным директором компании.

«За время своего пребывания в России г-н Звегинцов способствовал внедрению и реализации крупных инвестиционных проектов, развитию компании в сторону новых технологий и международных практик, он также активно поддерживал передовые энергетические тренды, в частности возобновляемую энергетику», — подчеркивают в «Энел».

Жанна Седова работает в «Энел России» с 2010-го. Помимо этого, она занимает должность председателя комиссии по энергетическому праву Московского отделения Ассоциации юристов России и является членом экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике. В 1995 году Седова окончила Пермский государственный университет по специальности «Юриспруденция», с 1993 года была задействована в банковской сфере и сфере международного строительного подряда, в электроэнергетике работает с 2003 года.

Итальянская группа Enel занимается производством электрической и тепловой энергии, ей принадлежит 56,4% в «Энел Россия». Последняя владеет Конаковской ГРЭС, Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС; в мае 2021 года компания ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС мощностью 90 МВт. Кроме того, «Энел Россия» реализует проект Кольской ВЭС (201 МВт).

В марте главный исполнительный директор Enel Франческо Стараче заявил, что холдинг рассматривает в отношении российских активов «все возможные варианты». Он подчеркивал, что компания не планирует расширять бизнес в РФ.

Чистая прибыль «Энел Россия» за первый квартал текущего года по МСФО выросла на 21,5%, до 1,91 млрд рублей. Выручка увеличилась на 19,2%, до 14,65 млрд. Показатель EBITDA поднялся на 32,8% и составил 3,25 млрд рублей. Чистый долг компании сократился с 26 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2021 года до 24,8 млрд по состоянию на 31 марта 2022-го. Полезный отпуск электроэнергии в первом квартале вырос на 10,7%, до 6,1 тыс. ГВтч. Продажи электроэнергии увеличились на 10%, составив 6,79 тыс. ГВтч. Продажи тепла упали на 3,6%, до 1 42 тыс. Гкал.