Chanel оправдывает санкциями отказ продавать свои товары россиянкам

«Chanel является международной компанией и соблюдает требования законодательства, относящиеся к ее деятельности и сотрудникам во все странах мира, Экономические санкции не являются исключением», — указано в заявлении компании, опубликованном в ответ на обвинения в дискриминации граждан России.

В Chanel напомнили, что санкционный пакет, принятый ЕС, Великобританией, США и Швейцарией в отношении РФ, не позволяет совершать операции с определенными физическими и юридическими лицами и продавать им предметы роскоши.

Ранее в социальных сетях появились посты россиянок, в которых они рассказывали, что в магазинах Chanel им отказывались продавать продукцию компании. Сотрудники торговых точек требовали от покупательниц письменное заявление о том, что женщины не проживают в РФ и не планируют ввозись приобретаемые вещи в страну.

«Мне не продали сумку, потому что я из России! С сегодняшнего дня, типа, у них постановление. Они могут продать ее только в том случае, если я подпишу бумагу, что я не везу ее в Россию и не буду носить ее там», — пожаловалась в одной из соцсетей блогер и дизайнер интерьеров Лиза Литвин, добавив, что от покупки в итоге отказалась. Сканадал произошел в магазине одного из тороговых центров Дубая (ОАЭ). Стоит отметить, что о подобных инцидентах сообщили также журналистка Лаура Джугелия и продюсер Полина Пушкарева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко прокомментировала ситуацию в своем telegram-канале. «Видимо, управляющие наследием “Великой Коко” таким образом решили присоединиться к русофобской кампании по “отмене России”. Странно, да? Причём здесь антифашисткая операция России и французский дом моды? А очень даже при том. Мы просто открыли шкаф, из которого выпали ещё не сгнившие скелеты 80-летней давности», — заявила она.

«Во время Второй Мировой войны сама Коко Шанель была коллаборционисткой и агентом Третьего Рейха. Широко известно о ее связи с сотрудниками оккупационного правительства Франции. Ее милым другом, в частности, был барон Ганс Гюнтер фон Динклаге — атташе немецкого представительства и ответственный за нацистскую пропаганду в Париже», — констатировала Мария Захарова.

Ранее «Эксперт» писал, что отечественные бренды одежды могут занять места зарубежных, в том числе и в люксовом сегменте.