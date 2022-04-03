Мединский оценил ход подготовки договора с Украиной

Проект договора между Россией и Украиной еще не готов для вынесения на встречу в верхах, однако Украина стала более реалистично подходить к теме своего нейтрального и безъядерного статуса. Об этом в своем Telegram-канале написал глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах», — сообщил Мединский.

Он также прокомментировал слова члена украинской делегации Давида Арахамии, который заявил, что Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма. Мединский подчеркнул, что точка зрения РФ относительно статуса Крыма и Донбасса остается неизменной.

По словам Мединского, все договоренности, достигнутые в Стамбуле, а именно: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, отказ от размещения иностранных войск, баз и любых наступательных ударных вооружений, от разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных ВС только с разрешения государств-гарантов (включая Россию), а также создание системы международных гарантий безопасности для нейтральной Украины — есть то, чего «Россия последовательно добивалась с 2014 года».

Мединский сообщил, что переговоры российской и украинской делегаций продолжатся в понедельник, а работа по тексту договора велась в дистанционном формате и в пятницу, и в субботу.

Ранее «Эсперт» писал, что 29 марта по итогам переговоров в Стамбуле Мединский заявил, что наша делегация сделала два шага по деэскалации навстречу Украине. При этом он подчеркнул, что Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, глава российской делегации подчеркнул, что встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским станет возможна, как только будет подготовлен договор.

