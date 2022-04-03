Минобороны назвало постановкой кадры из Бучи

Минобороны России опровергло обвинения властей Украины в якобы убийстве мирных жителей в городе Буча Киевской области, назвав представленные фотографии и видеокадры очередной постановкой для западных СМИ.

«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией», — сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что «фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах».

«За время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции. Более того, 31 марта, мэр г. Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками», — сообщили в российском ведомстве.

В Минобороны особо отметили, что все время, пока город находился под контролем российских военных, местные жители «свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью», выезды из города не блокировались, люди имели возможность выехать в северном направлении, в том числе в Белоруссию.

Ранее «Эсперт» писал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российских военнослужащих быть верными своей присяге до конца, осознать историческую важность момента, а весь народ — понять, что наступило особое время, от которого может зависеть его судьба. Патриарх также подчеркнул, что Россия является миролюбивой страной, а ее народ — «многострадальным миролюбивым народом», который от войн пострадал как никакой другой из европейских народов.

