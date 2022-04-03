Минобороны сообщило об успехах спецоперации

Вооруженные силы России высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в воскресенье утром уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы. Авиация ВКС РФ в течение прошедшей ночи поразила 51 военный объект Украины.Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении», — сообщил Конашенков.

По его словам, за прошедшую ночь оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 51 военный объект Украины, в том числе: четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ. Также средствами ПВО ВС РФ были сбиты в воздухе два украинских беспилотника, добавил Конашенков. Минобороны также опубликовало видео, как российские ударные вертолеты Ка-52 управляемыми и неуправляемыми ракетами с малых высот уничтожили замаскированные в лесистой местности позиции бронетехники ВСУ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотных летательных аппаратов, 221 зенитно-ракетный комплекс, 1 903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивных систем залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 781 единица специальной военной автомобильной техники», — подытожил Конашенков.

Ранее «Эсперт» писал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело «по факту совершения террористического акта со стороны Вооруженных сил Украины» после авиаудара по нефтебазе в Белгороде. По данным следователей, 1 апреля на территории Украины лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор с целью совершить террористический акт на территории Российской Федерации. С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, они незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации на территории Белгородской области и, двигаясь на малой высоте, произвели не менее 4 авиаударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории г. Белгорода.

