Названы пять вредных привычек, превращающих лицо в «потекшую свечу»

С возрастом кожа теряет упругость, на лице образуются отеки и морщины, которые визуально выдают и даже прибавляют годы. Средства по уходу за кожей не всегда в этом случае эффективны, если не избавиться от определенных привычек, пишет Wday.ru.

«Вредная привычка №1 — сон лицом в подушку. Она опасна не только для красоты, но и для здоровья в целом. Во-первых, нарушается кровообращение и лимфоток, отсюда и жуткие отеки, во-вторых, страдают шейные позвонки, и наконец, в-третьих, появляются те самые заломы (не только на лице, но и на шее), с которым сможет справиться только ботокс», — говорится в публикации.

Вторая вредная привычка — чашечка чая на ночь. Диетологи советуют не пить вообще никакой жидкости за два-три часа до сна, потому что во сне организм отдыхает, и почки в том числе. Лишняя жидкость не вымывается из организма, ищет выход и проявляется на утро в виде отеков на лице и опухших век.

Третья вредная привычка — любовь к соленой пище. Соль задерживает воду в организме, почки могут не справляться с большим количеством натрия, а натрий удерживает жидкость не только в крови, но и в тканях.

Еще одна вредная привычка — чрезмерная привязанность к кофе. Дневная норма для взрослого человека — не более 400 мл кофе. Злоупотребление напитком приводит к обезвоживанию организма, а восстановить водный баланс довольно сложно.

И, наконец, пятая привычка — сидячий образ жизни и пренебрежение зарядкой. Простейшие физические упражнения активизируют лимфодренаж, препятствуя застою жидкости в тканях и образованию отеков. Достаточно десяти минут по утрам и результат будет налицо и на лице.

Ранее «Эсперт» писал, что многие женщины не уделяют должного внимания уходу за кожей, считая это пустой тратой времени. Как результат, появляются морщины, избавиться от которых сложно. Поэтому лучше начать их профилактику до того, как они станут заметнее. Для этих целей подходят специальные средства, созданные специально для борьбы с морщинами. Они могут иметь разный состав и консистенцию – от гелей до кремов. Некоторые косметические средства имеют особые свойства – например, лифтинг-эффект, который придает коже «свежий» вид и борется с морщинами на ранней стадии.

