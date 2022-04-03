Патриарх Кирилл призвал военных быть верными присяге до конца

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российских военнослужащих быть верными своей присяге до конца, осознать историческую важность момента, а весь народ — понять, что наступило особое время, от которого может зависеть его судьба. Об этом патриарх заявил после литургии в главном храме Вооруженных сил РФ, передает ТАСС.

«Большинство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе нашего народа. И мы должны быть очень сильными. Когда я говорю "мы", я имею в виду и Вооруженные силы в первую очередь, но не только — весь наш народ сегодня должен как бы проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа», — заявил патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что совершил Божественную литургию в главном храме ВС РФ, чтобы встретиться с представителями вооруженных сил, обратиться к ним, а через них и ко всем защитникам Отчества, чтобы они «осознавали историческую важность переживаемого момента».

Патриарх также подчеркнул, что Россия является миролюбивой страной, а ее народ — «многострадальным миролюбивым народом», который от войн пострадал как никакой другой из европейских народов. По его словам, у россиян «нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим». Патриарх призвал сделать все, чтобы прекратилось кровопролитие и «не было опасности междоусобной брани».

«При этом мы должны быть верны — я имею в виду в первую очередь военнослужащих — своей присяге и готовности "душу свою положить за други своя"», — отметил он.

