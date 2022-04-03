Песков прояснил ряд моментов по оплате газа в рублях

Решение президента РФ Владимира Путина об оплате в рублях газа, поставляемого в «недружественные» страны, было принято, чтобы у России из-за санкций не отобрали уплаченные за него доллары и евро, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В эфире телеканала «Россия 1» он пояснил, что западные страны как платили за газ в евро, так и будут, но конечная оплата будет поступать «Газпрому» в рублях. Кроме того, эта схема в дальнейшем будет распространяться и на другие группы российских товаров.

«Они, собственно, как платили, так они и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах. Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу — "Газпрому" — именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей. Поэтому, да, это пока прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров. И она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях», — заявил Песков.

Если же западные страны откажутся платить за газ в рублях, это будет противоречить соответствующему указу, который подписал президент Владимир Путин, добавил представитель Кремля. Он пояснил, что апрельские поставки будут оплачиваться в конце месяца или в начале следующего, поэтому «еще есть время».

«Мы же не хотим усложнить жизнь нашим клиентам. Тем более Россия всегда была надежным поставщиком. Россия дорожит своим реноме надежного поставщика. Конечно, мы не будем делать ничего, что будет подрывать это реноме. Поэтому все будет быстро, четко, понятно. Но это нужно сделать. Это новые правила, им нужно следовать. Хотя еще раз повторяю, для европейских компаний, де-факто ничего не изменится. Де-юре это будет уже другая система», — отметил он.

Ранее «Эсперт» писал, что 1 апреля был запущен в действие механизм оплаты российского газа потребителями из «недружественных» стран исключительно за рубли. Накануне — 31 марта — был опубликован соответствующий указ президента РФ №172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». В этот же день Банк России установил режим банковских счетов типа «К» для расчетов с иностранными покупателями за природный газ в соответствии с пунктом 10 данного указа.

