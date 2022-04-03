Премьер Грузии подтвердил, что страна не присоединится к санкциям против РФ

Грузия не присоединится к экономическим санкциям против России, исходя из интересов страны и народа, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, передает «Интерфакс».

«В первый же день, и сегодня, и завтра, всегда и везде буду действовать в соответствии с интересами нашей страны, нашего народа. Это решение никто не заставит меня изменить. То, что приемлемо для национальных интересов нашей страны и интересов народа, только ту политику я буду проводить. Со стороны Грузии экономических санкций не будет», — сообщил Гарибашвили журналистам.

Ранее «Эсперт» писал, что 16 марта глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что позиция правительства относительно неприменения санкций против России остается неизменной и «никто не может изменить» ее. В своем комментарии Кобахидзе подчеркнул, что введение экономических санкций против России не сможет «навредить» ей, а вместо этого нанесет «сильнейший удар» по Грузии и ее гражданам.

