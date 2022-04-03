«Росатом» будет строить АЭС за границей вопреки санкциям

Об этом в субботу в эфире телеканала «Россия-24» заявил руководитель отечественной атомной отрасли Алексей Лихачев. По его мнению, антироссийские санкции Запада не создают непреодолимых преград для постройки атомных электростанций за рубежом.

«Все, что связано с лидерством на глобальном рынке атомных технологий, мы менять не будем. Все, что связано с обороной и безопасностью — никогда», — приводит ТАСС слова руководителя государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Алексей Лихачев добавил, что задачи, связанные с лидерством в новых продуктах и технологиях, также будут решаться максимально активно.

Генеральный директор «Росатома» подчеркнул, что глобальную стратегию нельзя пересматривать ежемесячно. «Пока у нас нет информации, чтобы принять серьезные корректирующие решения. Но при этом стратегические задачи мы точно менять не будем. Все, все запланированное к 2024 году и к 2030 году будем стараться реализовать», — заявил Лихачев.

Ранее «Эксперт» писал, что «Росатом» поможет компаниям заменить попавшие под санкции комплектующие 3D-аналогами.