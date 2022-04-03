Словакия согласилась платить за российский газ в рублях

Словакия закупает у России порядка 85% необходимого ей газа. Поставки топлива остановить нельзя, поэтому Братислава будет придерживаться прагматичной позиции и платить за газ в рублях. Об этом заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик в эфире национального телевидения.

«Поставки газа нельзя остановить. Если есть условие платить рублем, то платим рублем», — сообщил Сулик.

Министр добавил, что поддерживает диверсификацию поставщиков, но на это может уйти много лет, в то время как у Словакии осталось лишь два месяца на решение проблемы с закупками топлива. Сулик призвал страны Евросоюза действовать сообща и найти общее решение, подчеркнув при этом, что Словакию нельзя отрезать от газа.

Ранее «Эсперт» писал, что решение президента РФ Владимира Путина об оплате в рублях газа, поставляемого в «недружественные» страны, было принято, чтобы у России из-за санкций не отобрали уплаченные за него доллары и евро. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и предупредил, что эта схема в дальнейшем будет распространяться и на другие группы российских товаров.