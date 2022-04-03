Специалист рассказал, как убрать личные данные из сети

С развитием цифровизации граждане загружают все больше персональной информации в сеть и таким образом подвергают себя риску утечек и кражи данных. Чаще всего незаконно добытые данные выкладываются на специально созданном портале. Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев рассказал агентству «Прайм», к кому нужно обращаться в случае обнаружения сайтов со своими персональными данными.

«Попытайтесь обратиться напрямую к владельцам сайта. В некоторых случаях — если у авторов контента не было злого умысла — это действительно может помочь. Ссылаться можно на Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Ответственность за такие действия предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях РФ, статья 13.11», — сообщил Журавлев.

Также он посоветовал обратиться к операторам поисковых систем и потребовать удалить из поисковой выдачи ссылки на сайты, где незаконно размещены персональные данные, сославшись на ст. 10.3 Федерального закона N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Если же попытки мирно урегулировать ситуацию не увенчались успехом, можно обратиться в Роскомнадзор или направить жалобу в прокуратуру.

Журавлев подчеркнул, что если персональные данные были получены путем взлома электронной почты или аккаунта в соцсетях – речь уже идет об уголовном преступлении, расследованием которого должен заниматься Следственный комитет. Это правонарушение подпадает под статьи 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 138 («Нарушение тайны переписки») УК РФ.

Также юрист посоветовал установить на все мессенджеры, сервисы и соцсети систему двухфакторной аутентификации и регулярно менять пароли, а также завести специальную карту, предназначенную только для совершения онлайн-покупок.

Ранее «Эсперт» писал, что право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантируется Конституцией РФ. Однако в исключительных случаях это право может быть нарушено, рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Ознакомление и фиксация личной переписки могут иметь место до возбуждения уголовного дела при проведении уполномоченными органами оперативно-розыскных мероприятий.

