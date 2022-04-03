В России появится уникальный робот-узист

В России скоро появится медицинский робот для ультразвуковой диагностики в автономном режиме RoboScan, которому нет аналогов в мире. Специалисты Московского авиационного института (МАИ), участвующие в этом проекте, собрали прототип устройства, оснастив его оригинальным программным обеспечением. Сейчас робота готовят к стендовым испытаниям на базе Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, сообщается на сайте МАИ.

«Роботизированный автономный комплекс для проведения УЗИ разделяет процессы получения данных обследования и их анализа. Такое решение позволяет исключить необходимость присутствия врача УЗ-диагностики во время проведения процедуры. Принимать пациента могут медицинские работники среднего звена, а врач подключается уже на этапе расшифровки полученных снимков. Сама процедура проводится по заранее заложенной траектории в зависимости от зоны исследования. Подобрать подходящий датчик и запустить программу помогает присутствующий при приеме пациента лаборант», — пояснил руководитель проекта и гендиректор ООО «Робоскан» Артем Бадриев.

Аппарат не только снизит нагрузку на врачей, но и потенциально повысит качество диагностики, так как результат смогут независимо друг от друга оценить несколько врачей. Использование робота также позволит объединить данные УЗИ с данными МРТ, КТ и другими, чтобы получить более информативную картину. При «ручном» УЗИ такое объединение практически невозможно.

Команда ученых МАИ создала программно-аппаратный комплекс управления роботом, включающий в себя собственную электронику и весь софт. В контур управления роботом интегрирован даже датчик давления, который позволяет контролировать силу нажатия с учетом дыхания, движений и особенностей телосложения пациента.

После лабораторных испытаний прототипа будет создан предсерийный образец. Подготовить документы на сертификацию медицинского устройства планируется уже через год.

Ранее «Эсперт» писал, что робота, способного посадить и выращивать растения без помощи человека, создали студенты томских вузов: ТУСУРа, ТГУ и ТПУ. Система создана на стыке высоких технологий — нейросети, работы с визуальным изображением и его анализом. В первую очередь оборудование предназначено для проведения научных опытов. Робот-садовод создан на средства гранта и может поступить в продажу уже в мае 2022 года.