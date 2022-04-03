Врач назвал неожиданную пользу семечек для людей старше 50 лет

Лузганье семечек — это не просто умиротворяющий ритуал, в ядрах подсолнечника содержится много магния, который является одним из главных элементов, помогающим организму противостоять стрессу. Об этом сообщается в Telegram-канале Medical Alliance, публикующем записи старейшего практикующего врача Японии и мира Сигэаки Хинохара.

«Есть исследование, демонстрирующее, что достаточное потребление магния в возрасте 50 лет и старше увеличивает продолжительность жизни. В плане получения важного элемента хорошим продуктом являются обычные несоленые семечки. Ядра подсолнечника чрезвычайно богаты магнием, который оказывает умиротворяющее действие на центральную нервную систему», — говорится в публикации.

Также в масле подсолнечника содержится много витамина Е — антиоксиданта, защищающего внутреннюю стенку сосудов от атеросклеротических повреждений. Есть в семечках и полезный селен. Он важен не только для поддержания здоровья волос, кожи и ногтей, но и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

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