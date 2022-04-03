Вучич выигрывает президентские выборы в Сербии

Согласно предварительным данным, опубликованным после завышения голосования республиканской избирательной комиссией, представляющий Сербскую прогрессивную партию Александр Вучич получил 72,6 % голосов. За его главного конкурента Здавко Поноша из Народной партии проголосовало лишь 8,21% избирателей.

Эти цифры не являются окончательными и, вероятно, еще изменятся. Однако значительное преимущество Александра Вучича, который еще до голосования считался фаворитом, показывает, что второй тур выборов едва ли понадобится.

Ранее «Эксперт» писал, что после выборов властям Сербии придется сделать выбор, следовать ли стране в русле санкционной политики ЕС или сохранить с Россией хорошие политические и экономические отношения.