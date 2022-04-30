Акция недели: от ЛУКОЙЛа ждут дивидендов

На прошлой неделе росли многие российские акции, но в основном их подъем составлял 1-5%. И все же Индекс Московской биржи прибавил 9,54%. Результат был обеспечен узким кругом «тяжеловесов», показавших двузначную или близкую к тому доходность. В эту группу входили акции «Газпрома», НОВАТЭКа, «Сбербанка» и «Норильского никеля», но безусловным лидером был ЛУКОЙЛ. По сравнению с закрытием предыдущей пятницы, его акции к вечеру 29 апреля выросли на 22,77%.

Это было достойное завершение месяца, большая часть которого в целом складывалась для акций нефтяной компании довольно мрачно. 1 апреля стартовал новый виток их падения, по итогам которого днем в пятницу 22-го числа они теряли 37%.

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Новостной фон был соответствующим: отказ Канады и США от российских энергоносителей, непрерывные, хотя и далеко не всегда серьезные, разговоры грозящем отечественной нефти эмбарго европейских стран. Также ходили слухи о возможной экспроприации принадлежащих российским компаниям НПЗ на Западе. 13 апреля Великобритания внесла бессменного руководителя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова в санкционный список, а 21-го он сообщил о решении покинуть совет директоров и уйти в отставку.

Вагит Алекперов не был контролирующим акционером. На 31 марта ему принадлежало 3,12% акций, а в отношении еще 5,43% акций у него был «бенефициарный экономический интерес» (beneficiary) через трасты, фонды и прочие инструменты. Но опасения того, что данная ситуация может отразиться на бизнесе нефтяной компании, были как на рынке, так и у самого топ-менеджера. Именно этим он позднее объяснил свое решение.

Но с объявлением 22 апреля о назначении Вадима Воробьева временно исполняющим обязанности главы корпорации (президентом ЛУКОЙЛа планируется назначить его же) восприятие акций нефтяного гиганта инвесторами стало меняться. Ведь, если отвлечься от мрачного внешнего фона, то экономическое положение компании на данный момент отнюдь неплохое.

Объем добычи углеводородов по итогам 2021 года составил 2,16 млн баррелей нефтяного эквивалента (из них нефть пришлось 1,6 млн б/с), что сопоставимо с добычей таких стран, как, например, Норвегия, Мексика, Казахстан или Нигерия. Цены на нефть все еще очень высоки.

За 2021 год, по оценке «БКС Экспресс», расчетные дивиденды по акциям ЛУКОЙЛа составили порядка 870 рублей, из которых 340 рублей уже выплачены в декабре. Это, как полагают аналитики, означает, что в 2022 году совокупные выплаты могли бы превысить 1000 рублей на акцию. По ценам 22 апреля это соответствовало дивидендной доходности более 27%. Даже исходя из котировок на закрытие 29 апреля, получаются вполне солидные 21,3%.

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А за этим последовала целая череда положительных и укрепляющих доверие инвесторов событий. Нефть Brent, падавшая 25 апреля ниже отметки 100 долларов за баррель, в тот же день вернулась выше этой цифры и большую часть недели росла. В пятницу она достигла $10 долларов, но закрыла день ниже на 106,08 доллара.

26 апреля ЛУКОЙЛ воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство, введенного правительством на период с 1 апреля по 1 октября. Это сняло с компании ряд ограничений, но главным для инвесторов было то, что при моратории не допускалась выплата дивидендов.

27 апреля ЛУКОЙЛ выплатил 34,2 млн долларов по облигациям со сроком погашения в апреле 2023 года. Это тоже произвело впечатление, ведь ранее некоторые российские компании, например, «Северсталь», «ЕвроХим Финанс» и РЖД, не смогли исполнить обязательства по долгам из-за блокировки валютных выплат западными посредниками.

Наконец, в пятницу компания представила отчетность по РСБУ за I квартал 2022 года. Чистая прибыль ЛУКОЙЛа взлетела в 10,4 раза в годовом выражении, составив 133,38 млрд рублей. Его выручка выросла в 2,2 раза (до 723,2 млрд рублей), а валовая прибыль — в 3,5 раза (до 191,247 млрд рублей). Неудивительно, что по итогам и этого дня акции ЛУКОЙЛа стали лидером в Индексе МосБиржи, взлетев на 7,27%.