Из Крыма в Херсон: как провезти через границу продукты и не нарушить закон

На освобожденных в ходе проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции на Украине территориях Херсонской области налаживается мирная жизнь. Однако пророссийски настроенные жители региона сообщают о некоторых проблемах со снабжением, которые пока не удалось до конца решить.

В редакцию «Эксперта» поступило письмо от жительницы Херсона, в котором она сообщает, что в городе зафиксированы факты торговли российскими, судя по маркировке, продуктами плохого качества по завышенным ценам. В ассортименте сосиски и варёная колбаса низших сортов, а также несвежие яйца из Чувашии.

Продают этот товар граждане Украины прямо с машин с украинскими номерами во дворах. Замечены продукты непонятного поисхождения и в отдельных магазинах. На спекуляцию гуманитарной помощью, по мнению жителей Херсона, это не похоже, так как, во-первых, в нее зачастую входит другая номенклатура продуктов, не относящихся к скоропортящимся, а, во-вторых, попытки спекулировать гуманитаркой, действительно, были, но жестко пресекались военными и администрацией. За этим строго следят.

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«Скорее, это похоже на то, что некто решил заработать, воспользовавшись военной ситуацией и завезя из России продукты “на последнем издыхании” по сроку годности, чтобы выгодно реализовать их в Херсоне», — считает автор письма из этого города, и призывает разобраться со спекулянтами. Кроме того, по ее словам, жители Херсона жалуются на образовавшийся дефицит лекарств в местных аптеках, и просят посодействовать в организации их поставок.

Сухопутная граница у Херсонской области из всех российских регионов есть только с Республикой Крым. Сообщение региона с РФ через освобожденные районы Запорожской области и Донбасс до последнего времени было затруднено из-за боевых действий в Мариуполе и остается с точки зрения перемещений сложным в силу общей обстановки сейчас.

Поскольку для сохранения пророссийских настроений среди местных жителей, да и просто заботясь о людях, военно-гражданской администрации необходимо оперативно найти решения для вышеуказанных проблем, «Эксперт» обратился в Федеральную таможенную службу с просьбой дать разъяснения по вопросу регулирования ввоза продуктов, лекарств и прочих товаров из Крыма на Херсонщину.

Все по Кодексу

В ФТС сообщили, что порядок и условия перемещения через таможенную границу Союза, к которой относится и участок на севере Крыма, товаров для личного пользования определены главой 37 Таможенного кодекса ЕАЭС и Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» (Решение № 107).

Стоит заметить, что продукты вполне могут попадать в данную категорию товаров. А значит, все соответствующие разделы таможенного законодательства на них распространяются.

«В соответствии с пунктом 4 статьи 266 ТК ЕАЭС товары для личного пользования независимо от их стоимости, веса и количества вывозятся с таможенной территории Союза без уплаты таможенных пошлин, при этом отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом исходя из заявления физического лица о перемещаемых через таможенную границу Союза товарах в устной форме или форме с использованием пассажирской таможенной декларации; характера и количества товаров; частоты пересечения физическим лицом таможенной границы Союза и перемещения товаров через таможенную границу Союза этим физическим лицом или в его адрес», — указали «Эксперту» в пресс-службе ФТС России.

«Особо обращаем Ваше внимание, что приложением № 6 к Решению № 107 утверждён перечень товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. Кроме того, существуют запреты и ограничение в отношении перемещения определённых категорий товаров», — добавили таможенники.

Относительно лекарств действует отдельный регламент. Как заметили представители ФТС, объем совершения таможенных операций в отношении перемещаемых лекарственных средств для личного пользования зависит от того, содержит ли лекарственное средство в своём составе вещества, запрещённые или ограниченные к перемещению через таможенную границу Союза.

В случае, если лекарственное средство не содержит в своем составе наркотических, психотропных или иных веществ, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Союза, то в соответствии с пунктом 1 статьи 258 ТК ЕАЭС таможенные операции в отношении товаров для личного пользования в зависимости от способов их перемещения совершаются либо в предназначенных для этого местах непосредственно на границе, либо в таможенном органе государства-члена Союза, на территории которого постоянно или временно проживает либо временно пребывает физическое лицо, которое может выступать декларантом таких товаров.

В случае если лекарственное средство содержит в своем составе наркотические, психотропные или иные вещества, то, согласно пункту 1 статьи 7 ТК ЕАЭС, данный товар (в том числе отнесённый к категории товаров для личного пользования) перемещается через таможенную границу Союза с соблюдением запретов и ограничений», — пояснили представители ФТС.

Перечень товаров, на которые при ввозе на таможенную территорию Союза и вывозе с таможенной территории Союза которых установлены запреты и ограничения, предусмотрен Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования» (Решение № 30).

Вывоз лекарственных средств, являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, включенными в раздел 2.12 единого перечня, осуществляется в соответствии с Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (приложение № 10 к Решению № 30).

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Таможня дает добро

Отдельно в пресс-службе ФТС коснулись темы гуманитарных конвоев. Крымской таможней совместно с ГУ МЧС России по Республике Крым организовано оперативное взаимодействие для приоритетного совершения таможенных операций в отношении гуманитарных конвоев, следующих на подконтрольные российским вооружённым силам территории Украины для раздачи гуманитарной помощи мирным жителям городов и поселков.

«С 3 марта 2022 года Крымской таможней оформлено более 300 транспортных средств с 3300 тоннами гуманитарного груза. Это продукты питания (вода бутилированная, крупы, чай, масло подсолнечное, сахар, консервы и др. продукты с длительным сроком реализации, преимущественно, в упаковках товаропроизводителя, предметы личной гигиены (мыло, шампуни, туалетная бумага, памперсы и другое), а также медицинские товары первой необходимости (перевязочные материалы, антисептические и дезинфицирующие средства)», — заверили в ФТС.

Оформление товаров, следующих гуманитарными конвоями, происходит га Крымской таможне круглосуточно в первоочередном порядке без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования. В среднем, по данным ФТС, длительность оформления конвоя составляет не более 25 минут. Декларирование товаров и прохождение гуманитарных колонн осуществляется Главным управлением МЧС России по Республике Крым. Безопасность передвижения гуманитарных конвоев по территории Украины обеспечивают подразделения Минобороны России и Росгвардии.

«В целях недопущения возникновения очередей в пунктах пропуска, через государственную границу с Украиной, расположенных в регионе деятельности Крымской таможни, принимаются необходимые меры для предотвращения скопления транспорта при въезде на территорию пунктов пропуска», — подчеркнули в пресс-службе ФТС

Таможня взаимодействует с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым. В максимальной степени задействуются все имеющиеся полосы контроля для осуществления таможенных операций в отношении лиц, товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу ЕАЭС. В экстренных случаях организуется реверсивная схема движения транспорта, в соответствии с которой дополнительно задействуются встречные полосы движения.

«В целях своевременного реагирования на изменения оперативной обстановки и принятия необходимых решений принимаются меры по усилению количественного и качественного состава оперативно-дежурных смен путем проведения ротации, прикомандирования, перераспределения должностных лиц на линиях контроля», — заключили в Таможенной службе.