Карьерные самосвалы БелАЗ получат уральский двигатель

Руководство БелАЗа объявило, что из-за введенных санкций иностранных поставщиков двигателей для особо тяжелых машин сменит российская компания. Уже подписана дорожная карта по применению в карьерных самосвалах двигателей Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ), сообщает «Авторевю».

«Бывший Уральский турбомоторный завод, основанный еще в 1938 году, выпускал танковые дизели, но в основном турбинные двигатели для флота. Когда-то БелАЗ уже использовал его моторы для своей техники. Кроме того, в 2018 году был собран 240-тонный БелАЗ-75319 с таким двигателем. Это была экспериментальная разработка, появившаяся в качестве альтернативы, а теперь неожиданно пригодившаяся», — говорится в публикации.

Опытный образец — самосвал с 12-цилиндровым V-образным дизелем ДМ-185 объемом 70 литров и мощностью 2536 л.с. уже несколько лет успешно работает на Тугнуйском разрезе в Бурятии. Теперь БелАЗ ищет альтернативных поставщиков других важных агрегатов для своих гигантов, в частности, электротрансмиссии.

Ранее «Эксперт» писал, что в 2018 году Евразийский банк развития, БелАЗ и научно-производственный концерн «Звезда» заключили соглашение о намерениях по созданию высокотехнологичного производства дизельных двигателей нового поколения. Речь идет об организации серийного выпуска дизельных двигателей мощностью от 400 до 4000 кВт (типы М-150 и ДМ-185) для применения на карьерных самосвалах БелАЗ грузоподъемностью до 450 тонн. По функциональности, топливной экономичности и экологичности они превосходят зарубежные промышленные дизельные двигатели, обладают значительным потенциалом, их жизненный цикл превышает 25 лет.

