Хлеб в России существенно не подорожает

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон уверен, что западные санкции не могут существенно повлиять на стоимость данной категории товаров.

В интервью радио Sputnik Юрий Кацнельсон отметил, что цены на хлеб все время меняются, но резкого скачка не произошло и не произойдет в будущем. Одна из главных причин такого положения вещей: все сырьевые ингредиенты для производства хлебобулочных изделий на 99,9% отечественные, на данный момент их хватает с избытком.

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Кроме того, считает президент РОСПиК российские предприятия по выпуску хлебобулочных изделий укомплектованы оборудованием, часть которого выпускается отечественными машиностроительными заводами. При этом если производителям понадобятся иностранные запчасти, их можно будет приобрести за валюту, но обновление потребуется только раз в 10-15 лет.

Корреспондент «Эксперта» обратился за комментарием к одному из крупнейших отечественных предприятий хлебной отрасли ОАО «Каравай». Его директор по маркетингу Никита Волков отметил, что небольшой рост цен на продукцию компании имеет место по причине подорожание сырья и расходов на производство.

Никита Волков добавил, что существенных изменений спроса на рынке на данный момент нет, но наблюдается некоторый прирост продаж по выпечке. Кроме того, он подтвердил, что на предприятии действительно имеется иностранное оборудование, однако вопросы с ним решаются по мере их поступления.

«В перспективе проблемы возникнуть могут, но пока все решаем в рабочем порядке. Возможность замещения отечественными аналогами изучаем», — добавил представитель ОАО «Каравай».

Между тем, на отечественном рынке хлебобулочных изделий на этой неделе произошло значимое событие. Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский», владельцем которого является глава компании Sminex Алексей Тулупов, приобрел российское подразделение финской компании Fazer — ООО «Хлебный Дом».

Ранее финны задекларировали желание уйти из России. Теперь производственные мощности «Коломенского» увеличились за счет выкупленных у Fazer четырех фабрик, одна из которых находится в Москве и три — в Санкт-Петербурге. Данная сделка по экспертным оценкам позитивно повлияет на текущую ситуацию в хлебной отрасли РФ.