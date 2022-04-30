Командированным в Донбасс установили выплаты на случай ранения и гибели

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях лицам, командированным на территории ДНР и ЛНР. В случае гибели, членам их семей выплатят 5 млн рублей, при увечье полагается единовременная выплата в размере 3 млн рублей. Аналогичные выплаты положены и волонтерам. Оба указа опубликованы на официальном портале правовой информации.

«В случае гибели (смерти) направленных (командированных) для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников, замещающих в органах публичной власти должности, не отнесенные к должностям государственной или муниципальной службы, работников организаций и учреждений, подведомственных органам публичной власти, а также работников иных организаций, принимавших непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры на территориях ДНР, ЛНР, либо смерти таких лиц до истечения одного года со дня их возвращения на территорию РФ, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач, работ, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях... Получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении указанных задач, работ, осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей», — говорится в указе.

Согласно другому указу, на Федеральное агентство по делам молодежи возлагается организация работы по обеспечению поддержки волонтерской деятельности на территориях ДНР и ЛНР. При этом в случае гибели и увечья волонтеров при осуществлении своей деятельности, назначаются выплаты, аналогичные тем, что были перечислены в первом указе.

Ранее «Эксперт» писал, что Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Поправки, внесенные в федеральный закон «О ветеранах», устанавливают статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. Кроме того закон распространит на ветеранов налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры соцподдержки, а также льготы по оплате услуг ЖКХ.