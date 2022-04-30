Лавров ответил анекдотом на обвинения РФ в нарушении Устава ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал анекдот в ответ на обвинения в России в нарушении Устава ООН из-за спецоперации на Украине. Его шутка про то, как русские вечно во всем виноваты, прозвучала во время интервью арабоязычному новостному телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

«В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребенок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, "к сожалению", он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: "Пьяный русский лишил крокодила обеда"», — пошутил Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что видел в Telegram «интересное сообщение» с Ближнего Востока с советами, как успокоиться тем, кто «не может заснуть из-за конфликта России и Украины».

«Во-первых, представьте, что это происходит в Африке или на Ближнем Востоке, во-вторых, что Украина — это Палестина, в-третьих, Россия — это США», — процитировал Лавров.

В заключение он спросил, считают ли те, кто обвиняет Россию за события на Украине, что власти США делали все правильно, когда вели войны в Ираке, Сирии и Ливии.

Ранее «Эксперт» писал, что падение ВВП США в годовом исчислении в первом квартале 2022 года на 1,4% представляет собой разительный контраст с предыдущим показателем: в четвертом квартале прошлого года был зафиксирован рост на 6,9%. Аналитики при этом ждали роста на 1,1%. Главной причиной нынешнего снижения, американские экономисты считают быстро растущий торговый дефицит.