Минобороны отчиталось об успехах спецоперации за прошедшую ночь

За прошедшую ночь высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены пять военных объектов Украины: четыре склада боеприпасов и горючего, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов. Российские ракетные войска уничтожили два пункта управления подразделений ВСУ, батарею реактивных систем залпового огня и радиолокационную станцию. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники», — добавил Конашенков.

Артиллерийские подразделения РФ, по его словам, за ночь нанесли поражение 389 объектам противника: 35 пунктам управления, 41 опорному пункту, 169 районам сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позициям артиллерии и 15 складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Российские средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников, в том числе три «Байрактара ТБ-2», уточнил Конашенков. Кроме того, по словам представителя Минобороны, ночью были сбиты два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Горловка Донецкой Народной Республики и Снежковка Харьковской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2492 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

Ранее «Эксперт» писал, что высокоточным дальнобойным оружием воздушного базирования ВКС России были уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической промышленности «Артем» в Киеве. Завод принадлежит госконцерну «Укроборонпром», основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов, а также воздушных и космических летательных аппаратов. В частности, эта компания разработала неуправляемые авиационные ракеты РС-80 для вооружения военных вертолетов и самолетов различных типов.

