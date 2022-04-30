Названы неочевидные причины хронического кашля

Хроническим называют кашель, который сохраняется дольше трех месяцев. Причем, он может быть разным — легким или раздражающим, утренним или ночным, может зависеть или не зависеть от положения тела. В Telegram-канале Medical Alliance, публикующем записи старейшего практикующего врача Японии и мира Сигэаки Хинохара, перечислены восемь заболеваний, которые могут сопровождаться кашлем.

«Одной из частых причин появления покашливаний на постоянной основе могут быть перебои в работе сердца, которые человек ощущает как желание откашляться», — говорится в публикации.

Вторая причина может быть связана с ушами — там есть «такая веточка нерва, а также рефлекс ушно-кашлевой, когда встречается определенная дуга, а кашлевой рецептор располагается в ухе». В результате, серная пробка, инородный предмет и даже волосинка могут привести к появлению кашля. При хроническом кашле также стоит проверить желудок, потому что в пищеводе тоже есть кашлевые рецепторы. И если кислое содержимое желудка раздражает эти рецепторы, то даже небольшой рефлюкс может вызывать кашель.

«Кашель может появляться на постоянной основе, если человек гипертоник и принимает ряд препаратов, оканчивающихся на -прил. Они могу вызывать сухой кашель. Также к этой проблеме могут привести и другие препараты схожих групп, так как стимулируют выработку простогландинов — биологически активных веществ. Тут выход один — перевести человека на другие препараты. Но сделать это может только врач», — следует из публикации.

Также, возможно, придется сходить к отоларингологу и проверить синусы. Так, например, хронический гайморит — это всегда аллергия, которая также может приводить к покашливаниям. Поэтому иногда бывает достаточно пропить противоаллергические препараты, чтобы нормализовать ситуацию. Причиной хронического кашля может быть и коклюш. Само слово переводится как 100-дневный кашель. И им может заразиться даже взрослый, так как с течением времени действие детских прививок заканчивается и иммунитет снижается.

Также непрекращающийся кашель может быть признаком рака. Стоит немедленно обратиться к врачу, если в отхаркиваемой субстанции появляются прожилки крови в отсутствие выраженного воспаления или наблюдается потеря веса. Иногда причиной затяжного кашля может быть и стресс — тут уже речь идет о психосоматике.

Ранее «Эксперт» писал, что компания «Медитэкс» представила свою новую разработку: технологию распознавания кашля, в том числе ковидного, с помощью искусственного интеллекта. Достаточно покашлять в смартфон или умные часы, на которых установлено специальное приложение, либо в специальный терминал, и система в реальном времени обнаружит признаки заболевания.

