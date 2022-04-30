Польская «дочка» «Новотэка» предупредила об угрозе взрыва 500 вагонов газа

Около 500 вагонов сжиженного природного газа (СПГ) подвергаются риску взрыва в Польше из-за санкций, введенных против дочернего предприятия «Новотэка» Novatek Green Energy. При длительном простое вагонов на путях, росте давления внутри них и повышении внешней температуры выброс газа в атмосферу с его дальнейшим возгоранием все более вероятен, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию», — сообщили в Novatek Green Energy.

В компании указали, что необходимо незамедлительно принять меры, чтобы «газ пропан-бутан в количестве около 40 млн литров немедленно и безопасно прибыл в перегрузочные терминалы», подчеркнув при этом, что из-за введенных санкций не могут предпринять никаких действий в этом отношении.

Несколько дней назад Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц. Из-за этого без сжиженного газа остались несколько десятков районов Польши, которые обеспечивала топливом компания Novatek Green Energy.

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