Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей ветеранам ВОВ в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 тыс. рублей», — говорится в указе.

Обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией этого указа, а также расходов на доставку единовременной выплаты поручено правительству РФ.

Ранее «Эксперт» писал, что Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Поправки, внесенные в федеральный закон «О ветеранах», устанавливают статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года.

