Рогозин поблагодарил США за признание космических достижений РФ

Агентство Bloomberg сообщило о планах администрации Джо Байдена смягчить ряд визовых ограничений для въезда в США квалифицированных специалистов из России. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал эту информацию в своем Telegram-канале, назвав ее прямым признанием заслуг РФ в области космических и ядерных технологий, и пообещал принять меры.

«Это прямое признание со стороны США, что мы серьезно продвинулись в последние годы в области космических и ядерных технологий. Что ж, спасибо за информацию. Меры примем», — написал Рогозин.

Как стало известно Bloomberg, администрация Джо Байдена запросила у Конгресса США возможность отменить требование о подтверждении трудоустройства для высокообразованных россиян, желающих получить рабочие визы в США. Облегчить переезд в США планируют для россиян, имеющих опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей. В случае принятия закона, для получения рабочей визы россиянам не потребуется иметь текущего работодателя. По словам сотрудника Совета нацбезопасности США, эти намерения направлены, чтобы «ослабить высокотехнологичные ресурсы России в краткосрочной перспективе и подорвать инновационную базу страны в будущем».

Ранее «Эксперт» писал, что российскую IT-отрасль может ожидать серьезный кадровый голод. По оценкам Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), страну уже покинули 50-70 тысяч специалистов этой сферы, а рамках «второй волны», которая ожидается в апреле, могут уехать еще 70-100 тысяч «айтишников». В то же время, и бизнес, и власти хорошо понимают, что отрасль является приоритетной для дальнейшего развития страны и ищут пути как для удержания «утекающих» кадров, так и для их замещения. Звучат различные идеи – от радикальных запретов до стимулирующих и поддерживающих мер, власти в срочном порядке создают соответствующую нормативную базу.

