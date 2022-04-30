Россиянам помогут отказаться от печного отопления

Минприроды РФ разработало проект постановления, которое вводит новые цели предоставления регионам межбюджетных трансфертов для снижения объемов выбросов в атмосферу. В частности, из федерального бюджета предполагается финансирование перевода частных домов с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или комбинированное. Кроме того, регионам предоставят средства для строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, передает ТАСС.

«Проектом постановления правила [предоставления иных межбюджетных трансфертов] дополнены направлениями, связанными с переводом частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или комбинированное, включая приобретение, установку, монтаж внутридомового газового, электрического или комбинированного оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», — говорится в постановлении.

Также предлагается оказать помощь из федерального бюджета для строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности регионов и муниципалитетов. Речь идет об объектах, необходимых для перевода частных домовладений на электрическое отопление. Также межбюджетные трансферты будут направлены на частичную компенсацию стоимости поставляемой в дома электроэнергии.

Ранее «Эксперт» писал, что 11 июня 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации планируется провести до 2023 года, второй — до 2030 года. Ответственным за доведение газа до границ земельных участков назначен единый оператор газификации. Бесплатная догазификация будет доступна только тем домовладениям, которые будут использовать газ «для личных, семейных и домашних нужд». Программа не распространяется на заявителей, планирующих использовать газ в коммерческих целях.

