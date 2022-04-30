Российские ученые придумали робота для добычи воды на Луне

Ученые Курчатовского института разработали проект робота, способного выпаривать воду из грунта Луны, что в перспективе позволит обеспечивать водой будущую лунную станцию и дозаправку ракет, в том числе c многоразовым ядерным ракетным двигателем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

В обосновании целесообразности данного изобретения ученые указали, что в существующих на сегодняшний день проектах луноходов вообще не предусмотрена функция добычи воды из реголита, замерзших кусков льда и других видов лунного грунта.

«Луноход самостоятельно добирается до месторождений заключенной в грунте воды. Набрав грунт, луноход выезжает на освещенное солнцем место, через клапан-дозатор подается порция воды для создания в контейнере атмосферы "паровой бани" и начинают вращаться два шнека (стержня) для перемешивания грунта в контейнере. Полученный в результате прогрева грунта пар поступает в емкость и конденсируется. После испарения всей воды из грунта и прекращения потока пара через обратный клапан, крышка контейнера откатывается. Контейнер опрокидывается, высыпая грунт в отвал, после чего робот возвращается к месторождению за новой порцией грунта до тех пор, пока в его емкости не накопится необходимое количество воды», — говорится в реферате изобретения.

Устройство предполагается доставлять спускаемым аппаратом с Земли на освещенный солнцем участок Луны. Масса перспективного лунохода составит около 1,4 тонны, длина — до 4 метров, ширина — до 2 метров. По расчетам специалистов, для обеспечения водой обитаемой лунной станции и заправки прилетающих на Луну ракет потребуется группировка из 3-10 таких роботов. Управлять луноходами можно будет с Земли или окололунной орбитальной станции.

Ранее «Эксперт» писал, что специалисты РКК «Энергия» разработали и запатентовали инженерную луномашину, предназначенную для удаления крупных камней, срезки элементов микрорельефа, разрыхления и других целей. На каркас луномашины с одной стороны встроена стрела с экскаваторным ковшом и бульдозерный отвал, с другой стороны — рыхлитель, стойки с поручнями и автономные портативные пульты. Предусмотрена также площадка для космонавта.