S&P 500, Nasdaq и Dow: обыкновенный кризис

В пятницу на американском фондовом рынке буквально на глазах растаяли сотни и сотни миллиардов долларов. Акции Amazon.com Inc. упали до самого низкого уровня с 2020 года. За день компания потеряла 206 млрд долларов — 14% капитализации.

С этим мало что может сравниться в истории. Разве только однодневные февральские потери Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) были больше — 251 млрд долларов.

Суммы технологий

«Все настолько слабо, что хочется спрятаться под стол, — заявил в пятницу Bloomberg главный трейдер US Global Investors Inc. Майкл Матусек. — Люди начинают понимать, что легкие деньги закончились. Есть опасения по поводу роста ставок, ковида, войны, а теперь мы видим и слабость технологических титанов, которые так долго вели рынок за собой».

Между тем, общий счет потерь в апреле уже пошел на триллионы. За месяц акции Amazon рухнули на все 24%, а Alphabet — на 18%. Это $353 млрд долларов и $334 млрд долларов, соответственно. Netflix упал на 49%, Nvidia — на 32%, а PayPal — на 24%. В сумме это потеря 332 млрд долларов.

Apple лишилась 9,7% капитализации за месяц (276 млрд долларов), из которых треть исчезла вчера. В этом случае, как и с Amazon, свою роль сыграл неудачный прогноз, данный в четверг вечером. Но потери несли и компании, результаты и перспективы которых сомнений не вызывали.

Так, акции Microsoft упали на 10% в апреле (потеряв 4,18% в пятницу), что стерло 231 млрд долларов. Когда сдуваются большие пузыри, инвесторам не до деталей.

В итоге в пятницу индексы с большей долей технологических акций показали и большее снижение. Зависимость, впрочем, точной не была: на волне паники распродавали много чего. Nasdaq Composite рухнул на 4,2%, S&P 500 — на 3,6%, а Dow Jones Industrial Average — на 2,8%.

Кризис уже здесь

Общие потери Nasdaq за апрель составляют 13,3%. Это худший результат с октября 2008 года — самого острого периода мирового финансового кризиса.

В 2022 году технологический индекс упал на 21%. И это самое слабое для него начало года в истории, а та, надо заметить, включала не один большой кризис.

S&P 500 потерял 8,8%, а индекс Dow упал на 4,9%. Для обоих это был худший месяц с кризисного марта 2020 года, памятного мощнейшим обвалом на фоне начала пандемии.

Все это смотрится особенно контрастно на фоне того обстоятельства, что исторически апрель — самый сильный месяц года для американских акций. В 80% случаев в последние десятилетия он завершался ростом.

Исключения бывали довольно редки, но для таких событий, как, например, взрыв «пузыря дот-комов» рынок их тоже делал.

И хотя заголовки не кричат сейчас во весь голос о биржевом крахе в США, а из окон на Уолл-стрит никто выбрасываться не собирается, кризис уже здесь.

Тут вполне применим duck test: если кто-то ведет себя, как утка — плавает, крякает и все такое — то, вероятно, как говорят сами же американцы, это она и есть. То же касается демонстрации котировками акций динамики, присущей кризисам.

Другое дело, что это только начало и дальше все вполне может стать куда ярче (в случае с длинными позициями, понятное дело, мрачнее). Падение происходит пока практически на одних лишь ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС (риторики с ее стороны куда больше, чем действий).

С начала года она успела лишь раз поднять ставку на 25 базовых пунктов с околонулевого уровня. На следующей неделе будет подъем еще на 50 б.п., а в июне, вероятно, еще на 75 б.п. Но все это — и даже ожидаемая срочным рынком в сентябре ставка на уровне 2,25%-2,5% — бесконечно далеко от инфляции в 8,5%, с которой намерен бороться регулятор.

Так что впереди долгая дорога. Для доходности облигаций — вверх, а для них самих и для акций — вниз. И в последнем случае все больше будет сказываться зависимость от пройденного пути.

С деньгами на выход

Уже сейчас продажи акций идут не столько из-за пересмотра перспектив с учетом роста ставок, сколько потому, что котировки уже заметно снизились, а это всегда беспокоит инвесторов. Именно поэтому третью неделю подряд фиксируются масштабные оттоки из фондов американских акций.

Многие розничные инвесторы впервые стали таковыми только во время пандемии. Но даже и те, кто пришел раньше, в десятых годах, никогда не видели настоящего медвежьего рынка в США. Опыт прошлых масштабных падений позволяет с большой достоверностью оценить их будущее поведение. Книжки по истории паник, как и по массовой психологии, порой любят почитывать старые биржевики. Но здесь такого рода литература даже особенно и не нужна.

По оценке Bank of America, средняя цена входа более чем триллиона долларов, пришедших в фонды акций с начала 2021 года, составляет 4274 пункта по индексу S&P 500. В пятницу он закрылся на 4131,93, так что инвесторы уже в минусе и нервничают. Стратеги BofA считают, что после прохождения отметки 4000 пунктов они не выдержат и толпой рванут к выходу. Для этого индексу достаточно упасть еще на 3,2%. Может хватить и дня.

Так что на этот раз крылатая фраза «sell in May and go away» может быть актуальна как никогда. Тем более что определенный смысл в ней был и раньше. Это, конечно, никакая не беспроигрышная стратегия, но с мая по октябрь американские индексы, действительно, выглядят слабее среднего. Сентябрь вообще исторически худший месяц года. А в такие годы, как этот, даже без подъема ставок и нервозности инвесторов эта сезонная слабость бывает особенно заметна.

«Иногда бывает выгодно зафиксировать прибыль в преддверии традиционно сложных периодов с мая по октябрь, — цитировал в пятницу CNBC главного инвестиционного стратега CFRA Сэма Стовалла. — Но особенно это касается лет промежуточных выборов, что известно, как “проклятие второго года”. В самом деле, с 1992 года индекс S&P 500 в среднем падал на 3,4% в период с мая по октябрь в годы промежуточных выборов».