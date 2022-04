Стали известны детали долларовых платежей Минфина по евробондам

Россия использовала внутренние долларовые резервы, чтобы произвести выплаты по двум еврооблигациям. Для перевода был задействован не попавший под санкции банк «Дом.РФ», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

«Россия использовала неподсанкционный банк, АО "Банк Дом.РФ", для выплаты купонов по своим еврооблигациям за счет долларовых резервов. Затем Банк Дом.РФ передал средства банку-корреспонденту Bank of New York Mellon Corp. по облигациям. После того, как BNY Mellon получил надлежащие гарантии от регулирующих органов, в пятницу он перевел платеж в Citigroup Inc. Citigroup вряд ли обработает платеж, пока не получит одобрение регулирующих органов США и Великобритании», — сообщил осведомленный источник.

Представитель Минфина США в комментарии Bloomberg отметил, что Вашингтон позволит провести перевод.

Ранее Россия пыталась осуществить платеж в рублях, однако это нарушило условия долга и был установлен 30-дневный льготный период, который заканчивается 4 мая, после чего может быть объявлен дефолт, уточняет агентство.

Ранее «Эксперт» писал, что Минфин России исполнил обязательства по суверенным еврооблигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в долларах США ($564,8 млн и $84,4 млн соответственно). Выплаты доведены до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch). Платежи были осуществлены в валюте выпуска данных евробондов. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией, подчеркнули в ведомстве.