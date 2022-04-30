Стилист назвал самую модную обувь сезона

Стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов рассказал о главном тренде в обуви этого сезона — резиновых сапогах. В своем Telegram-канале он написал, кому, с чем и как их следует носить.

«Важнейший обувной тренд сезона — это резиновые сапоги!» — написал стилист.

Он посоветовал носить их не только женщинам, но и мужчинам. Что касается высоты голенищ, то, по словам Рогова, актуальными в этом сезоне будут и резиновые сапоги до щиколоток, и до середины икры, и даже до колен. Стилист также порекомендовал не ограничивать себя в выборе оттенков. Помимо черной и серой классики, можно позволить себе модели ярких цветов.

Рогов подчеркнул, что резиновая обувь вполне подойдет под самые разные образы. Сапоги можно надеть с брюками навыпуск или заправить штанины в голенища, а также сочетать их с шортами и даже платьями.

Ранее «Эксперт» писал, что сейчас в моде остается оверсайз из 1990-х и приходит стилистика 1970-х. Объемные блузы с подплечниками можно миксовать с вельветовыми и джинсовыми клешами. В тренде все яркие цвета: зеленый, оранжевый, красный, розовый и голубой, постепенно возвращаются цветочный, этнический принты и клетка, рассказал стилист Владислав Лисовец. По его словам, в моду входят брюки широкие, длинные в пол или расклешенные, к джинсам это тоже относится. Что касается обуви, то возвращается высокая платформа и каблук.

