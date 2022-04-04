Авиакомпания «Азимут» получила допуск к выполнению рейсов в Стамбул, Анталью и Дубай

Российский авиаперевозчик «Азимут» получил разрешение на полеты в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), а также в Стамбул и Анталью (Турция).

Об этом свидетельствует приказ Росавиации, опубликованный на сайте ведомства.

Из документа следует, что «Азимут» сможет выполнять рейсы в Дубай из Махачкалы, Минеральных Вод и Сочи. В Анталью и Стамбул перевозчик будет летать из Минеральных Вод.

Сообщается, что все полеты, за исключением рейса в Стамбул, будут производиться семь раз в неделю. В столицу Турции из Минеральных Вод авиакомпания планирует осуществлять рейсы 21 раз в неделю.

Помимо этого, «Азимут» получил допуск к полетам в страны Центральной Азии: из Москвы и Минеральных Вод перевозчик собирается летать в Нур-Султан; из Махачкалы, Минвод и Сочи в самолетами авиакомпании можно будет отправиться в Алма-Ату (Казахстан); из Москвы, Минвод и Сочи — в Ташкент (Узбекистан). Кроме того, «Азимут» планирует выполнять рейсы из Минвод в Бишкек (Киргизия).

Уточняется, что временные допуски по всем этим направлениям выданы на срок до трех месяцев. В середине марта Росавиация выдала авиакомпании допуск к выполнению рейсов в ОАЭ, Турцию, Египет и Израиль, а также Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, на 14 дней.

В конца марта «Азимут» базируется в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Авиапарк перевозчика состоит из лайнеров SSJ-100 с увеличенной дальностью полета. В расписание входят рейсы более ста внутрироссийских и международных направлений.

Ранее «Эксперт» писал о том, что режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части Российской Федерации продлен до 7 апреля. «До 7 апреля 2022 года, 03.45 часов по московскому времени, продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении Росавиации. Авиакомпании получили рекомендации от ведомства организовать перевозку пассажиров в эти аэропорты с последующей доставкой пассажиров по альтернативным маршрутам. В частности, предлагается использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Другие аэропорты России, в том числе международные, работают в обычном режиме. Ограничения на полеты были введены в южных регионах страны 24 февраля в связи с осложнением ситуации на Украине.