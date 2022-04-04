Авиация российских Вооруженных сил за день поразила 17 военных объектов Украины

Российская военная авиация за день поразила 17 украинских военных объектов.

Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

Уточняется, что в числе пораженных объектов два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.

По словам Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Северодонецк сбиты два беспилотных летательных аппарата.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1842 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал представитель Минобороны.

Он отметил, что подразделения народной милиции ЛНР, продолжая наступление, за день продвинулись на два километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, очевидно, спецоперация на Украине быстро не закончится и следует готовиться к длительному противостоянию вне контекста оперативных успехов и даже мирных договоров. Обе стороны стягивают все резервы в Донбасс и готовятся к новой фазе операции. У ВСУ здесь многоэшелонированная за восемь лет оборона и ряд хорошо укрепленных населенных пунктов. У России — господство в воздухе на открытой местности, работающие каналы обеспечения войск и технологическое преимущество. А также сильная, обкатанная в боях армия.