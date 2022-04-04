Австралия спасается от Китая на Украине

С края света

По состоянию на 25 марта Австралия выделила Украине гуманитарную помощь более чем на 50 миллионов долларов США, а также готова помочь товарами. «В ответ на прямой запрос Украины Австралия пожертвует 70 000 тонн энергетического угля. Это поможет украинским энергопроизводителям продолжить работу и поставлять электроэнергию в энергосистему в это критическое для них время», — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Экономисты, конечно, высмеяли ход премьера — какой смысл тащить австралийский уголь через полмира в Польшу для того, чтобы оттуда его завезти на Украину, если можно просто выделить деньги и купить для Украины польский уголь? Однако жест все равно красивый, что уж говорить. Кроме того, власти облегчили визовый режим для тех, кто бежит в Австралию из Украины (по состоянию на конец марта было выдано более 5000 виз (это совсем немного по сравнению с европейскими цифрами, но не у всех хватит денег на перелет до Австралии).

Помощь идет и украинской армии: Австралия выделила на это почти 100 миллионов долларов. Кроме того, страна намерена поставить Киеву военное оборудование, включая беспилотники и бронетранспортеры Bushmaster.

В рамках поддержки Украины Австралия стала и одним из самых громких критиков Москвы. Страна отменила с 25 апреля режим наибольшего благоприятствования для российских и белорусских товаров, введя для них 35-процентную пошлину на ввоз. Австралия также активно выступает за изгнание России из Большой двадцатки.

СПГ и зерно

В этом году Австралия стала фигурировать в качестве страны, якобы способной подменить российский газ в Европе. Однако на практике все сложнее.

«Сейчас СПГ из Австралии не идет в Европу просто потому, что его и не покупали. Раньше, когда цены на газ были значительно меньше, СПГ из Австралии был просто не конкурентоспособен по сравнению с поставками от других производителей, таких как Катар, Норвегия Алжир, США, Россия, да фактически всех производителей. Просто потому, что Австралия далеко и затраты на транспортировку от нее до Европы очень высокие. Сейчас, с одной стороны цены настолько высокие, что доставлять СПГ из Австралии в Европу рентабельно. С другой стороны, в Азии тоже цены выросли. Сейчас, январь-март, зачастую цены в Европе превышали азиатские, но Австралия все равно не может сделать достаточно выгодное предложение, которое перебило бы предложение других поставщиков. Точнее, Австралии незачем конкурировать именно за европейский рынок, ведь она с гораздо большей выгодой для себя продаст СПГ на азиатских рынках. К тому же у Австралии есть долгосрочные контракты, которые подразумевают отгрузку именно в Азию», — поясняет «Эксперту» специалист Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового Университета Игорь Юшков.